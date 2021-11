Der Umbau ist im Gange: Kellmünz bekommt ein modernes Musikerheim

Plus Die Kellmünzer Musikanten gestalten derzeit ihre Räume um. Die steigenden Baupreise machen ihnen dabei zu schaffen.

Die Kellmünzer Musikanten sind dabei, durch einen Umbau ein zukunftsfähiges Musikerheim zu schaffen. Die neue, gegenüberliegende Sporthalle ist weitgehend fertig. Die mit dem Proberaum verbundene, alte Kellmünzer Turnhalle wurde bereits abgerissen. So steht nun im dritten Bauabschnitt die Neugestaltung der Räumlichkeiten des Musikvereins an.