Einsatz in Kellmünz: Warum brennende E-Autos schwierig zu löschen sind

Plus Gerät ein Fahrzeug mit E-Antrieb in Brand, kommt die Feuerwehr mit ihrer üblichen Löschtaktik nicht weit. Wie die Kellmünzer Wehr bei diesem besonderen Einsatz vorging.

E-Mobilität gilt als Zukunftstechnologie. Immer mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge sind auf den Straßen der Region unterwegs. Kommt es zum Brand, stellt das die Feuerwehr vor eine besondere Herausforderung. Mit Wasser und Löschschaum können die Einsatzkräfte zunächst wenig ausrichten.