Polizei sucht nach vermisstem Jugendlichen aus Kellmünz

Justin Baier, 15 Jahre alt, aus Kellmünz wird seit Donnerstagmittag vermisst. Die Polizei hat einen Aufruf veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Seit Donnerstagmittag, 6. Mai, wird ein 15-Jähriger aus Kellmünz vermisst. Polizisten aus Illertissen, Neu-Ulm und Ulm suchten bereits am Donnerstag intensiv mit mehreren Streifen nach dem Jugendlichen. Der Vermisste hat laut Polizeibericht gegen 12 Uhr das Schulgelände in Illertissen in Richtung Bahnhof Illertissen verlassen. Der Vermisste, er heißt Justin Baier, könnte sich nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Ulm bewegt haben. Dort soll er sich um die Mittagszeit im Ulmer Münster aufgehalten haben. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Seit Donnerstagmittag wird Justin Baier, 15, vermisst. Er verließ das Schulgelände in Illertissen und fuhr vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Ulm. Foto: Polizei

Am Donnerstagmittag soll sich der Vermisste im Ulmer Münster aufgehalten haben

Die Polizei hat eine Beschreibung von Justin Baier veröffentlicht. Demnach wirkt der Jugendliche für sein Alter eher kindlich, ist 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat eine träge Gangart. Er ist bekleidet mit einer gelb/orangen Jacke, einer blauen Jeanshose, dunklen Turnschuhen und dürfte seinen dunkelblauen Schulrucksack mitführen. Der Vermisste hält sich gerne in Kirchen auf.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Jugendlichen. Wer den 15-Jährigen sieht, sollte bitte den polizeilichen Notruf 110 wählen oder jede andere Polizeidienststelle anrufen. Die Polizeiinspektion Illertissen ist unter Rufnummer 07303/96510 jederzeit erreichbar. (AZ)

