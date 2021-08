"Kaum begehbar": Schäden auf dem Wanderweg Mariensteig bereiten Ärger

Plus Zwischen Kellmünz und Illereichen finden Wanderer Ruhe und ursprüngliche Natur. Normalerweise - doch derzeit gibt es Hindernisse auf dem Wanderweg Mariensteig.

Für Naturliebhaber und Wanderfreunde aus der Region ist der „Mariensteig“ zwischen Kellmünz und Illereichen sicher ein Begriff. Wer Ruhe und Einsamkeit eines Waldes zu schätzen weiß, so heißt es in der offiziellen Wegbeschreibung, wird hier fündig. Doch derzeit tun sich für Wanderer auf der Strecke unerwartete Hindernisse auf.