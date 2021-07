Keine Luftfilter für Schule und Kita in Kellmünz

Plus Warum sich die Marktgemeinde Kellmünz gegen die Beschaffung von Luftreinigungsanlagen für die beiden Einrichtungen entschieden hat.

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat sich gegen die Beschaffung von Luftreinigungsanlagen zum Schutz vor Corona-Infektionen für die Grundschule und die Kindertagesstätte ausgesprochen. Die Gemeinde beruft sich dabei auf die Empfehlungen des Umweltbundesamtes.