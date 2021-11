Lkw-Fahrer rammt Zaun in Kellmünz und fährt weiter

Ein Lastwagenfahrer hat in Kellmünz einen Zaun beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht.

Bei einem Wendemanöver ist ein Lkw-Fahrer am Freitagmorgen in der Straße Hammerschmiede in Kellmünz in einen Zaun gekracht. Danach hat er sich nicht um den Schaden gekümmert, der sich schätzungsweise auf ungefähr 1000 Euro belaufen dürfte. Die Polizei kam dem 32-jährigen Fahrer des Sattelzugs aber auf die Spur. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Unfallflucht. (AZ)