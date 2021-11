Männer lassen sich im Taxi nach Kellmünz fahren und zahlen nicht

Ein Taxi hat zwei junge Männer nach Kellmünz gebracht. Bezahlen wollten die Passagiere aber nicht.

Zwei junge Männer haben sich in der Nacht zum Samstag nach Kellmünz chauffieren lassen - und das Taxi nicht bezahlt. Laut Polizei stiegen die beiden gegen 3.45 Uhr in Ulm ein. Das Ziel war zunächst der Kellmünzer Bahnhof. Dann wollten sie in die Friedhofstraße, in ein dortiges Wohngebiet. Unter dem Vorwand, noch Geld holen zu müssen, stiegen die etwa 25 Jahre alten sowie 1,65 und 1,75 Meter großen Passagiere dort aus und liefen davon. Der geprellte Fahrpreis betrug 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)