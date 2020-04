Kellmünz: Wer übernimmt die Verantwortung für das Marktfest?

Plus Dieses Jahr steht die Feier in Kellmünz wegen Corona auf der Kippe. Trotzdem sind wichtige Fragen zur Organisation zu klären.

Wer soll für den sicheren und ordnungsgemäßen Verlauf des Festzeltbetriebs beim Kellmünzer Marktfest, sowie für die Einhaltung von Hygienevorschriften, Arbeitsschutz, Jugendschutz und das Sicherheitskonzept verantwortlich sein? Wichtige Fragen zur künftigen Organisationsstruktur des Marktfestes, mit denen sich der Kellmünzer Marktgemeinderat während der letzten Sitzung auseinandersetzte.

Es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob das Fest stattfindet

Das Marktfest sollte heuer am 20. und 21. Juni stattfinden. Noch ist keine Entscheidung gefallen, ob das Fest durchgeführt werden kann. Bürgermeister Michael Obst meinte jedoch, dass man in der Gemeinde mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass der Kellmünzer Sommermarkt nicht mit den Regelungen zum Corona-Infektionsschutz in Einklang zu bringen ist und es daher auch nicht stattfinden kann. Die endgültige Entscheidung zum Marktfest 2020 soll nach der nächsten Ministerrunde beziehungsweise Anfang Mai fallen.

Bei wem liegt die Haftung für das Fest?

Die Marktgemeinde ist der Veranstalter des Festes und hat somit auch die Organisationshaftung für das Fest inne. Die Kellmünzer Vereine sind als Marktfest-Betreiber aufgetreten. Der Bürgermeister erläuterte, dass es auf der Hand liegt, dass die Gemeinde nicht für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller Vorschriften rund um die Festaktivitäten verantwortlich sein könne. Man könnte zwar Verwaltungspersonal abstellen und einen Veranstaltungsleiter benennen, der während des ganzen Festes vor Ort sein müsste. Allerdings würde die abschließende Haftung immer beim Bürgermeister selbst verbleiben. Obst meinte, dass die betreffenden Vereine eine GbR gründen könnten, die als Betreiber des Marktfests benannt wird und die Haftung tragen könnte. Auf dieser Ebene ließe sich die Verantwortlichkeit besser regeln und auf mehr Personen verteilen.

Es liegt an den Vereinen, eine geeignete Organisationsstruktur zu finden

Der Bürgermeister bekräftigte, dass es jetzt an den Vereinen sei, eine geeignete Organisationsstruktur zu finden. Vorerst habe man sich vertraglich darauf geeinigt, dass der Markt Kellmünz zwar der Veranstalter des Marktfests ist, die beteiligten Vereine aber als vollumfänglich verantwortlicher Betreiber für den Festzeltbetrieb und die in Verbindung stehenden Verkaufsstände in der Marktstraße verantwortlich sind.

Die Vereine sind zudem für die Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Sicherheitsbehörden verantwortlich und übernehmen die Haftung für Sach- und Personenschäden und für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Das Marktratsgremium stimmte der Vorgehensweise einstimmig zu.

