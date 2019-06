vor 56 Min.

Kellmünzer Musiker fiebern Blasmusik-Cup entgegen

Beim Online-Voting zur Teilnahme am LEW-Blasmusikcup hatten sie bereits Erfolg. Nun proben die Kellmünzer Musikanten intensiv für das überregionale Musik- und Showevent.

Die Kapelle lag beim Online-Voting vorn – und darf nun Ende Juni beim LEW-Blasmusik-Cup in Altenstadt bei Füssen antreten. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Von Armin Schmid

Der Jubel der Kellmünzer Musikanten und deren Fans über das erfolgreiche Abschneiden beim Online-Voting für den LEW-Blasmusik-Cup 2019 in Altenstadt bei Füssen war noch nicht verklungen – da richtete sich der Fokus bereits auf das Musik- und Showprogramm, das für das überregionale Musikevent erstellt werden muss. „Es geht um die Ehre“, sagt der Vorsitzende Florian Zanker. Schließlich wollen die Kellmünzer Musikanten am Freitag, 28. Juni, mit einem engagierten Auftritt um musikalische Anerkennung kämpfen. Welchen Platz die Kapelle im Endeffekt belegen wird, sei dabei nicht ganz so wichtig. Wichtig sei aber, sich ansprechend zu präsentieren und einen achtbaren Auftritt abzuliefern. „Wir wollen unter allen Umständen eine gute Visitenkarte abgeben“.

Im Rahmen des Bezirksmusikfests im ASM-Bezirk 3 Füssen wird der Musikverein Kellmünz zusammen mit vier anderen Kapellen am zweiten LEW-Blasmusik-Cup teilnehmen. Dazu gehören der Musikverein Scheffau, die Stadtkapelle Lauingen, die Trachtenkapelle Westendorf und der Musikverein Wiedergeltingen. Die vier Blasorchester sind den Kellmünzern aufgrund der großen Entfernung kaum bekannt. „Wir werden uns also überraschen lassen müssen“, so Florian Zanker. Einen Vorteil sieht er trotz starker Konkurrenz aber darin, dass keine der fünf Kapellen aus der Nähe von Altenstadt oder Füssen kommt und daher auch niemand einen Heimvorteil hat. „Ich denke, das Rennen ist offen.“

Fan-Bus wird zum Wettbewerb fahren

Die Vorbereitungen in Kellmünz laufen auf Hochtouren. Der erste Fan-Bus ist gefüllt und der zweite auch bereits gut gebucht. Man brauche natürlich die Unterstützung vieler Fans, auch wenn es sich laut dem Vorsitzenden um keinen Stimmungs-Cup handele. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage liegt bei einer hochkarätig besetzten Jury, welcher der Bundesdirigent Thomas Hartmann und auch die stellvertretende Präsidentin des ASM, Centa Theobald, angehören.

Die Stückauswahl hat das Team um Dirigent Erwin Bachhofer längst getroffen. Verraten wird aber noch nichts. Dass man sich von den anderen Kapellen mit einem extravaganten Auftritt abheben wolle, verrät Florian Zanker dann doch. Gelingen solle dies unter anderem mit selbst zusammengestellten Medleys. „Und auch beim Gesang wollen wir in die Vollen gehen“. Hierfür nehmen die Sänger sogar Gesangsunterricht.

Letztlich wird jede Kapelle 30 Minuten Zeit haben, um sich zu präsentieren. Darin müssen drei Blöcke mit traditioneller Blasmusik (Polka, Marsch und Walzer), eine solistische Einlage und musikalische Unterhaltung mit Showelementen enthalten sein.

Im Kellmünzer Klangkörper gibt es „alte Hasen“, die schon mehrfach an solchen Veranstaltungen teilgenommen haben und dem Event gelassen entgegensehen. Junge Musiker begegnen dem Großereignis mit Respekt und fiebern ihm bereits entgegen.

