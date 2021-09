Betrunkene Fahranfängerin streift anderes Auto in Kettershausen

Die Polizei ist in der Nacht zum Sonntag zu einem Unfall in Kettershausen gerufen worden. Die Ursache war schnell gefunden.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 3.20 Uhr, hat sich ein Verkehrsunfall in der Kirchstraße in Kettershausen ereignet. Eine 18-jährige Autofahrerin, die mit zwei Beifahrern im Wagen saß, kam auf gerader Strecke zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei Eintreffen der Polizei war die Ursache für den Fahrfehler schnell gefunden: Die 18-Jährige war mit mehr als zwei Promille stark alkoholisiert. Sie stritt laut Bericht noch ab, gefahren zu sein. Das widerlegten Zeugen jedoch. Verletzt wurde niemand. Beide am Unfall beteiligten Autos waren an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (AZ)