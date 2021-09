Ein neues kleines Baugebiet entsteht in Kettershausen

Plus Die Gemeinde Kettershausen schafft neue Bauplätze. Um die Vorgaben für die Bauherrinnen und Bauherren ging es in einer Sitzung.

In Kettershausen entstehen neue Bauplätze. Das geplante kleine Baugebiet trägt passend zu seiner Lage den Namen "Östlich der Sixtus-Bachmann-Straße". Die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans stand nun auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Eine Diskussion entwickelte sich darüber, welche Vorgaben die Gemeinde den Bauherrinnen und Bauherren machen wird.