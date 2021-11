Heiße Asche setzt Hecke in Kettershausen in Brand

Eine Autofahrerin bemerkt Rauch auf einem Grundstück in Kettershausen. Die Feuerwehr rückt aus und löscht eine brennende Thujahecke.

Elf Mann der örtlichen Feuerwehr und eine Streifenbesatzung der Polizei sind am Montagnachmittag wegen eines Brandes in Kettershausen im Einsatz gewesen. Auf einem Grundstück an der Mozartstraße stand eine Hecke in Flammen.

Nach Angaben der Polizei war einer Autofahrerin eine Rauchentwicklung auf dem Grundstück aufgefallen. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr Kettershausen rückte aus und musste auf dem Anwesen eine Thujahecke ablöschen. Die Brandursache war laut Polizeibericht die nicht abgekühlte Asche eines Holzofens, die eine Bewohnerin des Anwesens auf den Komposthaufen geworfen hatte. Dieser fing Feuer und entzündete die Hecke. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)

