Unbekannte stehlen Feldkreuz in Mohrenhausen

Diebe haben ein Feldkreuz im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Ein Feldkreuz aus dem Jahr 1930 ist zwischen Sonntag und Montag in Mohrenhausen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, trennte jemand das Kreuz samt dem dazugehörigen Betonsockel von der eigentlichen Befestigung und transportierte es im Anschluss ab. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. In erster Linie hat das Kreuz aber einen ideellen Wert. Die Polizeiinspektion Memmingen nimmt Hinweise unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280 entgegen: Wer hat in der Nacht zum Montag am Birkenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? (AZ)