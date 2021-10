Pasta von Kettershauserin hat es ins "Schwaben kocht" geschafft

Plus Monika Kolb aus Kettershausen hat ein Rezept für das Magazin "Schwaben kocht" eingereicht. Was sie mit ihm verbindet.

Wenn sie nach ihrem Lieblingsessen gefragt wird, nennt Monika Kolb aus Kettershausen ohne langes Überlegen Mehlspeisen wie Kaiserschmarren, Pfannkuchen oder Germknödel. Aber wenn einer ihrer Söhne zu Besuch kommt, ist es für sie selbstverständlich, Gerichte zu kochen, die den Männern schon in ihrer Kindheit geschmeckt haben. Dazu gehört Pasta Asciutta. Das Rezept für dieses Nudelgericht mit Bolognese-Sauce hat die 80-Jährige für die neue Ausgabe des Magazins Schwaben kocht eingereicht - mit Erfolg.