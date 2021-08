Unfall bei Tafertshofen: 16-jähriger Rollerfahrer wird schwer verletzt

Ein Jugendlicher hat bei einem Rollerunfall nahe Tafertshofen schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Schwere Kopfverletzungen hat ein 16-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall nahe dem Kettershauser Ortsteil Tafertshofen erlitten. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr er am Donnerstag in den frühen Abendstunden in Richtung Oberried. In einer Linkskurve geriet der Jugendliche rechts ins Bankett und prallte frontal gegen einen Holzpfosten. Er wurde von seinem Roller geschleudert und kam mit dem Kopf auf der Straße auf. Dort wurde er bewusstlos von einem Passanten gefunden.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzten von Tafertshofen nach Augsburg

Der Rollerfahrer trug laut Polizei keinen Helm und verletzte sich schwer am Kopf, sodass ihn ein Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg bringen musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte unter Alkoholeinfluss stand, keine Prüfbescheinigung besaß und dass der Roller nicht versichert war. (AZ)