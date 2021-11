Kettershausen

vor 18 Min.

Wann bekommen die Kettershauser schnelleres Internet?

In Kettershausen soll so bald der Breitbandausbau starten.

Plus Die Pläne für den Breitbandausbau in Kettershausen werden konkreter. Wann die beauftragte Firma loslegen könnte.

Von Zita Schmid

Wer in Kettershausen im Homeoffice arbeitet oder ein Video streamen will, wird bisweilen auf eine Geduldsprobe gestellt: Die Internetverbindung ist in den meisten Haushalten im Ort unzureichend. Das soll sich aber bald ändern. Die Gemeinde wird ein leistungsfähiges Glasfasernetz bekommen. Eine Firma aus Asbach-Bäumenheim wird den Breitbandausbau vornehmen. Bei der Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Markus Koneberg diese Entscheidung bekannt.

