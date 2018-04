27.04.2018

Kettershauser diskutieren über neue Ortsmitte

Die Kneippanlage am Ortsrand von Mohrenhausen ist so gut wie fertig.

Was geschieht mit dem Anwesen Ilg und dem Gemeindeareal? Bürgermeisterin gibt Einblick in Überlegungen

Von Zita Schmid

Die Günzbrücke bei Tafertshofen wurde im vergangenen Jahr saniert, das Projekt des neuen Gehwegs im Bereich Kettershauser Schul- und Kirchstraße ist abgeschlossen. Andere Vorhaben dagegen befinden sich noch in der Umsetzung, etwa der Bau des Bürgerhauses in Mohrenhausen. Bei der Wasserversorgung bekräftigten zusätzliche Untersuchungen den Beschluss, einen zweiten Tiefbrunnen zu bauen. All das berichtete die Kettershauser Bürgermeisterin Susanne Schewetzky bei der Bürgerversammlung im Schützenheim.

Bezüglich der Bauplatzsituation führte sie aus, dass 2017 im Baugebiet Kirchenäcker elf und in den Kiesgrubenäcker zwei Grundstücke verkauft wurden. Sechs beziehungsweise zwei Plätze sind noch frei. Das Interesse – auch von außerhalb – sei groß, der Baugrund aber Bürgern der Gemeinde vorbehalten. Außerdem informierte Schewetzky über den Start des Jahresprogramms als „Naturgemeinde“. Am 17. Juni findet ein erster Naturgemeindetag statt. Vorgesehen ist heuer auch der Planungsbeginn für die Ertüchtigung der Kläranlage. Ein reger Meinungsaustausch mit Bürgern entwickelte sich beim Thema „neue Ortsmitte“.

Nach der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) bewegt sich die Gemeinde weiter in Richtung Dorferneuerung. Deren Start ist für Ende 2019 angesetzt. Weitergehende Planungen haben bereits begonnen: Dieses sogenannte „vertiefende Maßnahmenkonzept“ umfasst die ortsräumliche Planung sowie jene in den Bereichen Grünordnung und Dorfökologie. An Planungskosten fallen insgesamt rund 52000 Euro an. Die Gemeinde trägt 18000 Euro, den anderen Teil übernimmt der Verband für Ländliche Entwicklung. Einer der Schwerpunkte dürfte laut Schewetzky das Thema „Gemeindeareal“ werden.

Wie berichtet, wird diskutiert, ob das Anwesen Ilg – eine Scheune und ein Hauptgebäude mit ehemaligem Gasthaus – möglicherweise zur neuen Ortsmitte von Kettershausen werden könnte. Eine zweite Option ist die Aufwertung des jetzigen, eher am Ortsrand gelegenen Gemeindeareals mit der renovierungsbedürftigen und seit mehreren Jahren geschlossenen Gemeindehalle.

Die Idee für eine neue Ortsmitte stammt aus dem GEK. Eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt. Demnach könnten in dem einst landwirtschaftlich genutzten Ilg-Stadel ein neues Rathaus und ein Saal eingerichtet werden. „Für das Hauptgebäude wäre ein Investor der Idealfall“, sagte Schewetzky.

Das Ergebnis der vertiefenden Planung zum Anwesen Ilg soll eine Kostenaufstellung sein, anhand derer abgewogen werden kann, welcher Weg der richtige ist, erklärte die Bürgermeisterin. Sie betonte, dass der Gemeinderat noch keine Entscheidung gefällt habe und noch keine Richtung vorgegeben sei.

Das Thema rief mehrere Bürger auf den Plan. Die Frage, ob es auch für das jetzige Gemeindeareal ein Konzept gäbe, bejahte Schewetzky. Bereits in den Jahren 2014/2015 seien Untersuchungen vorgenommen worden, die auch eingesehen werden könnten.

Eine Bürgerin bemängelte die ihres Erachtens unzureichende Parkplatzsituation beim Anwesen Ilg. Zudem wollte sie wissen, ob die Bürger in die Entscheidung einbezogen werden. Schewetzky antwortete, dass das vertiefende Maßnahmenkonzept eine Bürgerbeteiligung vorsehe.

Ein Bürger äußerte seine Bedenken darüber, dass die Gemeinde durch einen möglichen Erwerb des Ilg-Stadels und in Anbetracht der Gemeindehalle gleich „zwei Baustellen“ besitzen würde, also zwei stark renovierungsbedürftige Gebäude. Schewetzky sagte hierzu, dass in dem vor längerer Zeit erstellten Konzept für das jetzige Gemeindeareal eine andere Nutzung, etwa durch Gewerbebetriebe, angedacht worden sei. Weitere Bürger wiesen darauf hin, dass nicht nur Zahlen ausschlaggebend für eine Entscheidung sein sollten. Vielmehr müsse auch an einen geeigneten Gemeindeplatz für Veranstaltungen gedacht werden. Zudem seien Zahlen einer Studie aus den Jahren 2014/2015 heute nicht mehr aktuell und könnten nicht verglichen werden. Wie Schewetzky betonte auch der Dritte Bürgermeister Daniel Sonntag, dass noch keinerlei Entscheidung gefallen sei und dass die Bürger nicht übergangen werden. Vielmehr halte er es für positiv, dass man sich über den Vorschlag aus dem GEK Gedanken mache. „Lasst uns die beste Lösung suchen“, lautete sein Appell an die Bürger. Die Bürgermeisterin fügte hinzu, dass die Dorferneuerung für solche Untersuchungen der „ideale Zeitpunkt“ sei.

Die Bürgermeisterin berichtete, dass sich die Bauzeit nicht nur wegen des Wasserschadens im vergangenen Jahr, sondern vor allem auch aufgrund von „Unstimmigkeiten“ zwischen Architekt und Holzbauer verzögert habe. Inzwischen habe die Gemeinde einen Fachanwalt eingeschaltet. Zum Tag der offenen Tür am 22. Juli soll die Krippe aber fertig sein. Derzeit sind fünf Krippenkinder nach wie vor übergangsweise im Kindergarten untergebracht. Ein Bürger äußerte Bedenken wegen des Wasserschadens und damit eventuell einhergehenden Schimmelbefalls. Diese Sorge sei unbegründet, so Schewetzky. Ein Gutachter habe dies untersucht.

Seit 1. April gehört Kettershausen der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Städte Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn sowie der Gemeinden Unterroth und Altenstadt an. Laut Bürgermeisterin wurde bereits „geblitzt“. Auf Nachfrage erklärte sie, dass nicht nur an der B300, sondern auch an Nebenstraßen kontrolliert werde. Messstellen befänden sich etwa an der Schule und in der 30er-Zone.

Kettershausen beteiligt sich am Landkreis-Projekt „Glückwege“. Ein elf Kilometer langer Weg zum Thema „Wasser“ soll entstehen. Die Kneippanlage bei Mohrenhausen sei fast fertig. Sie wurde vom Kameradschaftsverein Mohrenhausen geplant und umgesetzt. Die Gemeinde übernimmt die Materialkosten.

