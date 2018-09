vor 57 Min.

Kinder sind in Vöhringen auf Diebestour unterwegs

Buben im Alter von elf und acht Jahren stehlen Fahrräder und Zigaretten - und besprühen eine Wand.

Sie steckten Zigaretten ein, nahmen Feuerzeug und Fahrräder mit: Zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren sind am Dienstag in Vöhringen bei ihrer Diebestour erwischt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Buben zunächst in einem Supermarkt beim Klauen beobachtet – nicht ihr erster Beutezug, wie sich kurze Zeit später herausstellte.

Bei der Kontrolle der Jungen fanden die Ordnungshüter weiteres Diebesgut: In einem angrenzenden Supermarkt hatten die Kinder zwei Schachteln Zigaretten gestohlen, in einem andern Geschäft im Umfeld ein Feuerzeug sowie Feuerwerkskörper. Den Polizisten stach außerdem das auffällige Fahrrad des Elfjährigen ins Auge: Dieses war mit einer Spraydose selbst überlackiert – und von dem Jungen zuvor an der Realschule gestohlen worden, wie er schließlich einräumte.

Buben hatten Fahrrad umlackiert

Um den Diebstahl zu vertuschen, hatten die beiden Buben das Rad in der Nähe eines Modemarktes selbst umlackiert. Vor Ort fanden die Beamten nicht nur drei Spraydosen, sondern auch ein zweites Fahrrad, das im angrenzenden Bach lag. Auf Vorhalt räumten die Kinder ein, dieses am Tag zuvor am Bahnhof in Vöhringen gestohlen zu haben. Eine Wand des Modegeschäfts hatten die Buben zudem mit Sprayfarbe besprüht und damit einen Schaden von geschätzten 500 Euro verursacht.

Die Jungen wurden nach Angaben der Polizei ihren Eltern übergeben. Das zuständige Jugendamt in Neu-Ulm wird über den Vorfall unterrichtet. Die Besitzer der beiden gestohlenen Räder konnten bislang noch nicht ausfindig gemacht werden; sie wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (az)

