Kinderbetreuung: Gemeinden sind zu Provisorien gezwungen

Um Mütter und Väter nicht im Regen stehen zu lassen, stellen die Städte und Gemeinden derzeit Einfallsreichtum unter Beweis. Doch das alleine reicht nicht.

Von Sabrina Schatz

Um Mütter und Väter nicht im Regen stehen zu lassen, stellen die Städte und Gemeinden derzeit Einfallsreichtum unter Beweis. In vielen Orten müssen im kommenden Kindergartenjahr Provisorien herhalten – pragmatische, schnelle Lösungen. Ohne die würde die kommunale Betreuung der Mädchen und Buben noch mehr ins Wanken geraten als sie es ohnehin tut.

Auch wenn es zum September noch etwas hin ist – für die Kommunen fühlt sich der Start des neuen Kindergartenjahres ganz nah an. Denn die Anmeldungen für Krippen, Kindertagesstätten & Co. erreichen die Rathäuser in der Region – und manch einer muss schlucken. Wie groß die Nachfrage ist, ließ sich angesichts der Geburtenzahlen zwar erahnen. Doch es gibt Faktoren, die sich nicht so einfach kalkulieren lassen: In welchem Lebensjahr Eltern ihr Kind einschulen lassen zum Beispiel. Oder wie früh Mutter oder Vater wieder in den Job einsteigen wollen. Und auch, wie lange es dauern kann, bis neue Kindergärten und Krippen gebaut sind.

Illertissen hat einen Plan B

In dieser Woche hat Illertissen einen Plan B für die Kinderbetreuung vorgestellt. Denn der Neubau an der Mozartstraße und die Erweiterung des bestehenden Kindergartens Regenbogenland werden voraussichtlich nicht rechtzeitig bis September fertig. Nun wird flugs ein Gebäude hergerichtet, das in die Jahre gekommen ist und dem im Zuge der Umgestaltung des Baywa-Areals eigentlich keine Zukunft eingeräumt wird. Eine Übergangslösung, die eine solche bleiben soll.

Auch andere Kommunen sind gezwungen, kreativ zu werden. Der Markt Buch zum Beispiel hat provisorisch eine Kleinkindergruppe für bis zu 14 Kinder unter drei Jahren im Kindergarten Buch eingerichtet. Sie wird aktuell auf Basis einer befristeten Betriebserlaubnis betrieben.

Babenhausen hingegen arbeitet noch nach einer Lösung des Platz-Problems in den vier gemeindlichen Kindergärten. Zuletzt war die Kommune auf der Suche nach bestehenden Räumen, in denen Kinder übergangsweise spielen sollen – solange bis ein Neubau steht. Wo und vor allem wann dieser gebaut werden soll, ist noch nicht beschlossen. Die Übergangslösung könnte also recht lange von Nöten sein.

Einfallsreichtum ist beim Thema Kinderbetreuung gewiss wichtig. Doch wichtiger ist politischer Weitblick, um diesen in Zukunft gar nicht erst erforderlich zu machen.

