Kirchhaslach

07:00 Uhr

Drei Abende Livemusik: In Kirchhaslach sind Autokonzerte mit Bands geplant

Die Musikkapelle Kirchhaslach veranstaltet Autokonzerte. Das Foto entstand in Kaufbeuren.

Plus Die Musikkapelle Kirchhaslach organisiert drei Autokonzerte. Die Besucher sollen Livemusik per Radio hören und wieder etwas Festival-Stimmung aufsaugen können. Was geplant ist.

Von Sabrina Karrer

Zusammen Livemusik machen und hören - nicht nur die Musikkapelle Kirchhaslach hat das in den vergangenen Monaten vermisst. Deshalb haben die Mitglieder nach einem Weg gesucht, um im Sommer nicht darauf verzichten zu müssen. Die Kapelle will im Juli Autokonzerte im Ortsteil Olgishofen veranstalten, die sich über drei Abende erstrecken. Karten gibt es ab sofort online zu kaufen. Wer auftritt und wie die Organisatoren den Corona-Regeln Rechnung tragen wollen.

