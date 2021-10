Kirchhaslach

06:00 Uhr

Zwei Straßen im Kirchhaslacher Gemeindegebiet sind frisch saniert

Plus Die Gemeinde Kirchhaslach hat zwei von langer Hand geplante Straßenbauprojekte verwirklicht. Warum die Arbeiten notwendig waren.

Von Claudia Bader

Mit der Sanierung der Schützenstraße im Ortsteil Greimeltshofen und des Meisterwegs zwischen Kirchhaslach und Olgishofen hat die Gemeinde jetzt zwei von langer Hand geplante Projekte verwirklicht. Die Aufträge für die beiden notwendigen Maßnahmen wurden im Februar ausgeschrieben und in der zurückliegenden Woche von einer Fachfirma ausgeführt. Laut Bürgermeister Franz Grauer sind die Arbeiten in Greimeltshofen bereits abgeschlossen. Der Meisterweg wird noch in dieser Woche fertiggestellt.

