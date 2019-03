Kommunalwahlen: Bürgermeister Karl Janson tritt nicht mehr an

Plus Der Vöhringer Rathauschef verkündet überraschend, dass er 2020 aufhören will.

Karl Janson wird bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren. Das hat er gestern am späten Nachmittag vor der Presse mitgeteilt. Trotz zahlreicher Bitten von Gruppen und Vereinigungen weiterzumachen, habe er sich entschlossen, dass nach 24 Jahren Schluss sein muss. „Das Amt eines Bürgermeisters ist zeitlich nicht unbegrenzt.“ Die Überlegung, dass er im Falle einer Wiederwahl und somit am Ende einer sechsjährigen Amtsperiode 72 Jahre alt wäre, habe ihn dazu bewogen, sich nicht mehr erneut für das Bürgermeisteramt zu bewerben.

Janson ist seit 23 Jahren im Amt

In Anwesenheit der Fraktionsvorsitzenden Michael Neher (CSU), Volker Barth (SPD) und Peter Kelichhaus (FWG) und den beiden stellvertretenden Bürgermeistern Herbert Walk und Ludwig Daikeler erklärte Janson, dass er sein Amt mit „vollem Elan wahrnehme, dass aber dies auch eine sehr verantwortungsvolle wie auch zeitlich sehr anspruchsvolle Aufgabe ist.“ Man habe gemeinsam viel erreicht und bewegt. „Ich habe fortzusetzen versucht, was mein Amtsvorgänger Erich Josef Geßner mit aufgebaut hat.“ Das gute Klima im Stadtrat wie in der Verwaltung lobte Janson. „Wir pflegen einen guten Stil des Miteinanders“, sagte er.

Schon jetzt wünschte der Rathauschef seiner Nachfolgerin oder auch seinem Nachfolger eine glückliche Hand. In ein tiefes Loch nach seiner Amtszeit werde er sicherlich nicht fallen, er werde sich wieder vermehrt juristischen Aufgaben zuwenden.

Er ist der Musik und den Vereinen verbunden

Janson hat in den bisher 23 Jahren seiner Amtszeit mit dem Stadtrat im Rücken für Vöhringen viel bewegt. Die Stadtentwicklung war ihm ein Anliegen mit der Wiederbelebung des Zentrums. Ebenfalls die Ansiedlung von Gewerbe, denn die industriell monostrukturierte Kommune ist auch auf mittelständische Betriebe angewiesen. Daher wurde eine Reihe von neuen Gewerbeflächen ausgewiesen. Aber er sah auch die Notwendigkeit, den Wohnbau anzukurbeln. Das wiederum zog eine wachsende Einwohnerzahl mit sich. Dafür musste die Infrastruktur verbessert wurden. In den 23 Jahren seiner Amtszeit entstanden Kindertagesstätten und es gab erstmals Kinderkrippen. Als früher aktiver Musiker gilt sein Interesse der Kultur und den Vereinen.

Der Jurist war 1996 überraschend von den Freien Wählern als Kandidat für das Bürgermeisteramt benannt worden und wurde Nachfolger von Erich Josef Geßner. Trotz zweier Gegenkandidaten konnte Janson das Rennen um den Bürgermeisterstuhl für sich entscheiden. So auch 2002 als er keinen Gegenkandidaten hatte. 2008 versuchte Susanne Salzmann (CSU) ihm das Amt streitig zu machen, ohne Erfolg. Und 2014 trat der parteilose Stefan Heiß gegen Janson an, blitzte aber ab.

