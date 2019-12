vor 17 Min.

Konzert: Liedertafel singt mit Chören in Babenhausen

Die Sänger der Liedertafel Babenhausen geben ein Konzert in der Kirche St. Andreas in Babenhausen.

Ruhe nach dem Weihnachtsstress - das wollen die Mitglieder der Liedertafel Babenhausen ihre Zuhörern bescheren. Mit Chören aus Augsburg und Ichenhausen singen sie in der Pfarrkirche St. Andreas.

Von Claudia Bader

Der Termin ist gut gewählt: Erst wenn die für viele hektische Vorweihnachtszeit überstanden ist, veranstaltet die Liedertafel Babenhausen ein festliches Weihnachtskonzert. Es findet nach den Feiertagen, am Samstag, 28. Dezember, bei Kerzenschein in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Chor um Daniel Böhm möchte den Besuchern die Möglichkeit geben, nach dem Trubel der Festtage die Weihnachtsgeschichte in Wort und Musik auf sich wirken zu lassen.

Etwa 80 Sänger bilden einen Kreis um das Publikum herum

Gemeinsam mit der Schwäbischen Chorgemeinschaft Ichenhausen und dem Mozartchor Augsburg wird die Liedertafel Babenhausen mit ihrem Kinderchor weihnachtliche Stücke präsentieren. Chorleiter Daniel Böhm, der auch als Solist mitwirkt, verspricht ein abwechslungsreiches Programm. „Es wird besinnliche als auch festliche Momente geben“, sagt er.

Ausschnitte aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wechseln sich ab mit meditativen Klängen sowie einer von Böhm selbst konzipierten Chorimprovisation. Die rund 80 Sänger stehen im Kreis um die Zuhörer und umhüllen dieses mit sphärischen Klängen. Weitere stimmungsvolle Akzente setzt ein Trompeten-Ensemble.

Auch die Besucher dürfen aktiv werden und in Stücke wie „Auf gläubige Seelen“, „Zu Bethlehem geboren“ oder „Stille Nacht“ mit einstimmen. Neben Wilhelm Schneider an der Orgel spielt Trompeterin Annika Rau aus Dettingen. Zwischen den Stücken trägt Pfarrer Thomas Brom die biblische Weihnachtsgeschichte vor. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert ist frei. Die Liedertafel bittet um Spenden, die karitativen Zwecken zufließen.

