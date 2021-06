Schwerer Unfall in Burgrieden: Radfahrer von Lkw erfasst, Hubschrauber im Einsatz

In Burgrieden touchiert ein Lkw einen Radfahrer leicht. Der stürzt und wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Burgrieden (Kreis Biberach) ist 89 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Er kam nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der 89-Jährige fuhr demnach gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike in der Orsenhauser Straße. Dort überholte ihn ein Sattelzug. Dessen 56 Jahre alter Fahrer scherte wohl zu früh wieder ein und berührte den Radler leicht.

Dadurch verlor der 89-Jährige die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug der Mann nicht. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. (AZ)

