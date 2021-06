Tödlicher Unfall bei Dettingen: 14-Jähriger wird von Auto erfasst

Zwischen Kirchberg an der Iller und Erolzheim ist ein schwerer Unfall passiert. Ein 14 Jahre alter Mountainbiker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Auf einer Landstraße bei Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) ist am Montagnachmittag ein tödlicher Unfall passiert. Ein 14-Jähriger kam dabei ums Leben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, kam es gegen 15.10 Uhr an der Landstraße L260 zwischen Kirchberg an der Iller und Erolzheim zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer auf einem Feldweg aus Richtung Dettingen kommend unterwegs und wollte die Landstraße überqueren. Dabei soll er wohl das Auto übersehen haben, das nach Angaben der Polizei Vorfahrt gehabt hätte.

Unfall zwischen Kirchberg und Erolzheim: 24-Jährige kann nicht mehr bremsen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erkannte die 24 Jahre alte Autofahrerin den Radfahrer aber erst, als dieser schon die Straße überqueren wollte. Sie konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Mountainbiker.

Der 14-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (AZ/krom)