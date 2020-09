18:00 Uhr

Kritiker ziehen vor der Corona-Demo durch die Illertisser Innenstadt

Etwa 200 Anhänger der Initiative "Klardenken Schwaben" sind am Sonntagnachmittag vor der Kundgebung auf dem Marktplatz durch die Illertisser Innenstadt gezogen.

Plus Zum Ausklang der sommerlichen Kundgebungen gegen die Corona-Auflagen haben Anhänger von "Klardenken Schwaben" in Illertissen einen Umzug gebildet.

Von Regina Langhans

Im bunten Zug mit Motorrädern, Plakaten und Fahnen schwenkenden Fußgängern, Musik sowie lautstarken Parolen sind etwa 200 Anhänger der Initiative „Klardenken Schwaben“ am Sonntag durch die Illertisser Innenstadt gelaufen. Zur Kundgebung stoppten sie schließlich auf dem Marktplatz.

Mit zahlreichen Plakaten machten die Anhänger der Initiative "Klardenken Schwaben" deutlich, was sie von der Maskenpflicht halten. Bild: Regina Langhans

Dort waren es dann grob geschätzt nochmals doppelt so viele Menschen, die mit prominenten Rednern wie zum Beispiel Thorsten Schulte, Buchautor und Kritiker der Corona-Auflagen auf Demos in Berlin, die sommerlichen Kundgebungen in Illertissen ausklingen lassen wollten.

Die Kundgebung am dem Illertisser Narktplatz dauerte bis in den Abend hinein. Bild: Regina Langhans

Die angesprochenen Themen reichten von der Kritik an der Maskenpflicht bis zur Freiheit der Bürger, die sie in Deutschland gefährdet sehen. Politiker liebten Pandemien und Kriege, um Menschen zu verängstigen und überwachen zu können, hieß es.

