vor 58 Min.

Künftig online Termine vereinbaren

Ausländerbehörde hat ein neues Angebot

Einen neuen Service bietet die Ausländerbehörde am Unterallgäuer Landratsamt an: Eine Online-Terminvereinbarung soll ab dem heutigen Montag, 3. August, für deutlich kürzere Wartezeiten sorgen. Ergänzt wird das Angebot laut einer Pressemitteilung demnächst um eine Aufrufanlage und ein Ticketsystem. Zusätzlich wurde für alle, die ohne Termin kommen oder nur ein kurzes Anliegen haben, eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Dort erhält man, wenn möglich, eine schnelle Auskunft oder kann bei Bedarf einen Termin für ein längeres Gespräch vereinbaren.

Durch diese organisatorischen Änderungen erhoffen sich die Mitarbeiter der Ausländerbehörde, sich mehr Zeit für komplexere Anliegen und die persönliche Beratung nehmen zu können, erklärt deren Leiter Tobias Ritschel. Die Ausländerbehörde am Landratsamt ist nicht nur Anlaufstelle für rund 630 Asylbewerber im Unterallgäu. Die Mitarbeiter sind auch Ansprechpartner für die 14500 ausländischen Mitbürger, die beispielsweise eine Arbeit im Landkreis suchen. Meist kommen diese aus EU-Staaten, aber auch aus sogenannten Drittstaaten, vorwiegend aus Südosteuropa wie zum Beispiel aus Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien. Dabei geht es unter anderem um Aufenthaltserlaubnisse für den Familiennachzug oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland.

Eine Terminvereinbarung mit den Sachbearbeitern ist möglich per E-Mail an ausland@lra.unterallgaeu.de und unter www.unterallgaeu.de/ausland. Nach Auswahl des gewünschten Termins erhält man zunächst einen Aktivierungslink per E-Mail. Dies dient der Prüfung der Kontaktdaten. Anschließend wird eine weitere E-Mail als Terminbestätigung versendet. Darin werden alle notwendigen Unterlagen übersichtlich zusammengefasst. (az)

