vor 8 Min.

Kulturkreis veranstaltet Kabarettabend

In Boos geht es um „digitalen Wahnsinn“

Der Kulturkreis Boos veranstaltet eine Kabarett-Aufführung, zu der die Buxheimer „Gaukler“ in die Gemeinde kommen. Sie findet am Samstag, 26. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus statt. Beginn ist um 20 Uhr. Das kabarettistische Programm der Gaukler trägt den Titel „Der digitale Wahnsinn“.

Die Theatermacher unter der Leitung von Ruth Pfalzer haben die digitale Welt und deren Einfluss auf das Leben der Menschen analysiert und in Szenen und Liedern umgesetzt. Ausflüge in die Welt der modernen Medien gibt es den Veranstaltern zufolge in bunter Folge. So werden ein sprechender Kühlschrank und die digitale Landwirtschaft ebenso thematisiert wie Pflegeroboter und Überwachung. (sar)

Karten im Vorverkauf gibt es bei der VR Bank und der Sparkasse in Boos sowie bei Textil-Kast in Babenhausen.

