Kurse für Kinder und Jugendliche: So will die Liedertafel junge Stimmen fördern

Plus Die Liedertafel Babenhausen bietet zwei Kurse für Kinder und Jugendliche an – und präsentiert sich auf einer neuen Website samt Hörproben.

Von Claudia Bader

Auch wenn die Regeln zum Infektionsschutz das Singen im Chor nicht gerade einfach machen, lassen sich die Mitglieder der Liedertafel Babenhausen um Chorleiter Daniel Böhm die Freude daran nicht verderben. Im Sommer haben sie die Proben vom Rössle-Saal auf die Tribüne des Babenhauser Fußballstadions verlegt. „Dank des guten Wetters konnten wir unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Stadion-Atmosphäre einmalige Singstunden erleben und neue Erfahrungen sammeln“, berichtet Böhm. Nach der Sommerpause sei die Sängerschar nun voller Tatendrang. Ein Überblick über die Aktivitäten der Liedertafel Babenhausen.

Im Oktober hat der traditionsreiche Chor seine regelmäßige Probenarbeit wieder im großen Saal des Gasthauses Rössle aufgenommen. Dank eines durchdachten Hygienekonzepts sei das Singen im Chor wieder in Innenräumen möglich, so der Dirigent.

Chorleiter Daniel Böhm ist Stimmcoach

Mit der Jugendabteilung „Young LTB“ will die Liedertafel Babenhausen Kinder und Jugendliche ansprechen. Schließlich läge bei ihnen das Singen gerade voll im Trend, sagt Böhm. Auch der Chorverband Bayerisch Schwaben könne steigende Mitgliederzahlen in Kinder- und Jugendchören verzeichnen. Da in Schulen derzeit kein Chorgesang möglich ist, will die Liedertafel mit ihrem Angebot Lücken füllen.

Deshalb startete sie zwei Kurse: „Young LTB 1“ für Sechs- bis Zehnjährige und „Young LTB 2“ für Jugendliche ab elf Jahre. In jeweils einstündigen Proben am Dienstagnachmittag üben die Teilnehmer eine Mischung aus bekannten und neuen Liedern ein. Dabei lernen die Kinder auf spielerische Weise, mit ihrer Stimme umzugehen. Chorleiter Böhm, der als Stimmcoach überregional gefragt ist, will sein Wissen um die Besonderheiten der Kinder- und Jugendstimme einbringen. Das ganze Jahr über können die Chormitglieder bei Auftritten in Babenhausen und Umgebung ihr Können vor Publikum präsentieren. Unter Leitung der Jugendbeauftragten Gertrud Schabik werden bei der „Young LTB“ auch Freizeitaktivitäten angeboten.

Info-Nachmittag am 10. Oktober

An einem Info-Nachmittag am Samstag, 10. Oktober, können sich Eltern und Kinder über das Angebot der Young LTB informieren. Von 10 bis 12 Uhr findet im Rössle-Saal eine offene Probe statt. Für Fragen stehen Daniel Böhm und Gertrud Schabik unter der Telefonnummer 0175/7856237 oder per E-Mail an boehmdaniel.mo@gmail.com zur Verfügung.

Die Proben des Erwachsenen-Chors finden jeden Dienstagabend ab 19.30 Uhr im Rössle-Saal statt. Neue Sänger seien jederzeit willkommen, sagt Daniel Böhm: „Alle – ob Anfänger oder bereits erfahrene Chorsänger – werden auf ihrem Leistungsniveau abgeholt.“

Auf der neuen Internetseite – www.liedertafel-babenhausen.de – können sich Interessierte ausführlich über die Liedertafel, deren Programm, das Mitsingen und andere Angebote wie Konzerte und Workshops informieren. Hörbeispiele veranschaulichen das Repertoire. „Wir decken damit alles ab, was man von zeitgemäßer Internetpräsenz erwartet, angefangen bei Texten zur 177-jährigen Vereinsgeschichte über aktuelle Infos bis hin zu tollen Hörproben aus den Konzerten“, sagt Böhm.

