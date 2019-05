vor 33 Min.

Landestheater Schwaben plant eine kämpferische Spielzeit

Das Memminger Haus wählt das Motto „Es kommt darauf an“ für die Saison 2019/2020. Wozu die Stücke anregen sollen.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Besser hätte die Stimmung bei einer Spielplanvorstellung nicht sein können. Intendantin Kathrin Mädler sprach gar von einem „euphorischen Moment“, als sie kürzlich ihr Programm für die Saison 2019/2020 im Landestheater Schwaben (LTS) vorstellte. Denn die aktuelle Spielzeit war in vielerlei Hinsicht erfolgreich: „Wir haben die Verbindung zum Publikum noch mal intensiviert“, sagte Mädler. Unter anderem der gute Zuschauerzuspruch sorgte für ein dickes Plus von 193000 Euro im Haushalt. Noch ganz frisch war die Nachricht, dass das LTS einen mit 75000 Euro dotierten „Theaterpreis des Bundes“ erhält, mit dem kleine und mittlere Häuser ausgezeichnet werden, die mit kleinen Mitteln künstlerisch Großes schaffen. Zudem ist „Haydi! Heimat!“ für den Kinderstückepreis bei den Mühlheimer Theatertagen nominiert (Entscheidung fällt am 17. Mai) und Schauspieler Sandro Šutalo hat den Bayerischen Kunstförderpreis 2018 eingeheimst.

Das LTS ist Schauplatz der Bayerischen Theatertage 2020

Bei all der Freude treiben die Theatermacher aber auch Sorgen um angesichts weltpolitischer Fragen und besorgniserregender Entwicklungen in der Gesellschaft. Genau darauf ist der neue Spielplan unter dem Motto „Es kommt darauf an“ ausgelegt. „Es soll wieder eine besonders politische und kämpferische Spielzeit werden“, so Mädler. Mit Stücken, die Antworten geben, wie man in einer Zeit agieren kann, soll und muss, in der einerseits populistische Kräfte an der Demokratie rütteln und andererseits Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Mädlers Theater will einen Beitrag dazu leisten, dass Bürger eine politische Haltung und gleichzeitig Visionen entwickeln, wie es weitergehen soll mit uns und unserer Welt.

Auch neue Theater-„Extras“, wie das Zusatzprogramm des Landestheaters heißt, zielen darauf ab, Debatten über gesellschaftliche Zustände anzustoßen oder neue Blickwinkel zu eröffnen. In der Reihe „Die Zukunft unserer Region – Gespräche über das Allgäu“, werden lose an die Produktionen angebunden. Experten werden etwa über die rechte Szene im Allgäu, Jugendkultur oder den viel beschworenen Konflikt zwischen Großstadt und Provinz diskutieren. Bei „Theater in der Kirche“ verknüpfen der katholische und die evangelischen Dekane der Stadt Themen der Theaterproduktionen mit den Inhalten von Gottesdienst und Predigt, um so gemeinsam über die Fragen von Menschlichkeit, Zusammenleben und Wertvorstellungen zu reflektieren. Weiterhin geben wird es die Theaterführungen, Bürgerbühne, Einführungen sowie Nachgespräche und den Literarischen Salon.

Den neuen Spielplan haben vorgestellt (von links): Dramaturg Thomas Gipfel, Chefdramaturgin Anne Verena Freybott, Intendantin Kathrin Mädler und Eva-Maria Trütschel (Referentin für Presse und Assistentin der Theaterleitung). Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Weil das LTS Schauplatz der Bayerischen Theatertage 2020 ist, gibt es diesmal nur zehn Neuproduktionen. Passend zur „Fridays for Future“-Bewegung wird die Spielzeit mit der „Mutter“ aller Stücke zum Aufstand der jungen Generation für eine andere Zukunft eröffnet: Friedrich Schillers „Die Räuber“. Im November folgt mit „Der Reisende“ eine deutsche Erstaufführung nach dem 1939 verfassten Roman des jungen Autors Ulrich Alexander Boschwitz, der die Leidensgeschichte eines jüdischen Kaufmanns nach dem Novemberpogrom 1938 schildert. Um alternde Schauspieler geht es im Songdrama „Ewig jung“ von Erik Gedeon. Eine außergewöhnliche Frauenfigur, die sich mit den Gesetzen von Krieg und Kapitalismus auseinandersetzt, zeigt Bertolt Brechts Klassiker „Mutter Courage“. Fast noch druckfrisch ist die berührende Familien- und Liebesgeschichte „Vögel“ des libanesisch-kanadischen Dramatikers Wajdi Mouawad.

Die Studio-Saison startet mit dem Stück „Demut vor deinen Taten Baby“ von Erfolgsautorin Laura Naumann, in dem drei Frauen Terroranschläge simulieren, um den Menschen das herrliche Gefühl des Davongekommenseins zu vermitteln. Als Uraufführung kommt die brisante Autobiografie von Heidi Benneckenstein „Ein deutsches Mädchen“ auf die Bühne, die Geschichte einer Aussteigerin aus der deutschen Neonazi-Szene. In dem hoch aktuellen Stück „Ich rufe meine Brüder“ erzählt Jonas Hassen Khemiri über unsere Gesellschaft nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Und die jungen Zuschauer dürfen sich im Großen Haus auf „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ von Christine Nöstlinger freuen.

