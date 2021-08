Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Hier hält demnächst der Impfbus

Im Kreis Neu-Ulm sind im August mehrere Aktionen geplant, bei denen man sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Alle Termine auf einen Blick.

Die Sonder-Impfaktionen gehen in die nächste Runde: Im August organisiert der Landkreis Neu-Ulm wieder an unterschiedlichen Standorten Impfungen gegen des Coronavirus. Laut Landratsamt ist erneut der Impfbus des Betreibers von zwei der hiesigen Impfzentren, Huber Health Care, im Einsatz. Der Bus steuert dieselben Stationen wie vor vier Wochen an. Dadurch erhalten die Personen, die dort geimpft wurden, die Möglichkeit, sich ihre Zweitimpfung zu holen. Es gibt aber auch neue Standorte: das Dietrich-Theater in Neu-Ulm, das Hotel-Restaurant Hirsch in Finningen und der Rathausplatz Nersingen.

Hier kann man sich im Landkreis Neu-Ulm gegen Corona impfen lassen

"Alle, die noch nicht geimpft sind, sind eingeladen, dieses niederschwellige Angebot zu nutzen", teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung sei nicht notwendig. Zu den Sonder-Impfaktionen sind mitzubringen: der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und das Impfbuch. Zum Einsatz kommen die Vakzine Biontech sowie Johnson & Johnson. Ist eine Zweitimpfung erforderlich, müssten die Nutzer des jetzigen Angebots dann voraussichtlich in eines der drei Impfzentren des Landkreises Neu-Ulm kommen, so das Landratsamt.

Der Impfbus ist an folgenden Tagen im Einsatz:

Samstag, 14. August, Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm , 10 bis 14 Uhr

, 10 bis 14 Uhr Samstag, 14. August, Dietrich Theater Neu-Ulm , Marlene-Dietrich-Straße 11, 16 bis 19 Uhr

, 11, 16 bis 19 Uhr Montag, 16. August, Rathausplatz 1 in Nersingen , 10 bis 14 Uhr

, 10 bis 14 Uhr Dienstag, 17. August, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50 in Senden, 10 bis– 14 Uhr

Inhofer, 50 in Senden, 10 bis– 14 Uhr Mittwoch, 18. August, Petrusplatz in Neu-Ulm , 9 bis 12 Uhr

, 9 bis 12 Uhr Mittwoch, 18. August, Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm , 13 bis 16 Uhr

, 13 bis 16 Uhr Donnerstag, 19. August, Hettstedter Platz in Vöhringen , 10 bis 14 Uhr

, 10 bis 14 Uhr Freitag, 20. August, Hotel-Restaurant Hirsch, Dorfstraße 4 in Neu-Ulm / Finningen , 11 bis 14 Uhr (nach der Impfung werden die Impflinge kulinarisch und mit Getränken versorgt)

/ , 11 bis 14 Uhr (nach der werden die Impflinge kulinarisch und mit Getränken versorgt) Freitag, 20. August, Opti Wohnwelt Borsigstraße 16 in Neu-Ulm , 15 bis 18 Uhr

, 15 bis 18 Uhr Samstag, 21. August, Möbel Inhofer Ulmer Straße 50 in Senden, 10 bis 14 Uhr

Impfungen sind ab dem Alter von zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der oder des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem führt ein Arzt oder eine Ärztin im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch. Nähere Informationen sind online unter landkreis.neu-ulm.de/de/allgemeine-informationen-zum-impfen.html zu finden. (AZ)

