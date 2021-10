Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Corona: In Weißenhorn können sich nicht mehr alle testen lassen

Plus Ab dem 11. Oktober werden kostenlose Bürgertests in Bayern eingestellt. Das hat auch Auswirkungen auf das Testzentrum in Weißenhorn.

Ab dem 11. Oktober gibt es keine kostenlosen Bürgertestungen mehr - wer dann einen Corona-Test haben möchte, muss in der Regel dafür bezahlen. Davon ist auch das Testzentrum des Landkreises Neu-Ulm, das in Weißenhorn betrieben wird, betroffen. Dort werden künftig keine allgemeinen kostenlosen Bürgertestungen mehr vorgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen