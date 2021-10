Defizit steigt: Erschreckende Zahlen bei den Neu-Ulmer Kreiskliniken

Plus Die Prognose des Stiftungsdirektors für die Kreiskliniken im Jahr 2021 fällt erschreckend aus. Der Ärger im Landkreis Neu-Ulm richtet sich vor allem gegen die Bundespolitik.

Ein Minus von 13,7 Millionen Euro hatte Stiftungsdirektor Marc Engelhard im Frühjahr für die Kreiskliniken in diesem Jahr avisiert - sehr zum Schrecken der Kreisräte, die eigentlich mit einer Erholung beim Defizit gerechnet hatten. Jetzt, wenige Monate vor Jahresende, hat die Kreisspitalstiftung die Prognose aktualisiert. Und die sieht noch deutlich schlimmer aus.