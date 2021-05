Landkreis Neu-Ulm

Endlich wieder gemeinsam musizieren: Wie geht es Musikvereinen in der Pandemie?

Plus Im dritten Teil unserer Serie blicken wir auf die Blasmusikvereine und Kapellen in Buch, Obenhausen, Ober- und Unterroth sowie Ritzisried.

Von Veronika Lintner

So wie im Sommer 2020, so könnte es doch vielleicht auch 2021 funktionieren? Dann könnten die Ritzisrieder Musikanten endlich wieder gemeinsam spielen. "Den Sommer nutzten wir zu Musikproben im Freien mit nötigem Abstand", erinnert sich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Eckel. Und diese Perspektive gibt es nun auch für den Sommer 2021. Angekündigte Lockerungen erlauben in Bayern wohl bald wieder Proben im kleinen Rahmen, bei Inzidenzen unter 100. Die Musiker wollen nicht nur die Verwaltung des Vereins am Leben halten - sie wollen wieder musizieren.

