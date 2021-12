Hasskriminalität: Polizei durchsucht auch Wohnung im Kreis Neu-Ulm

Bei 23 Beschuldigten in Bayern finden heute Wohnungsdurchsuchungen statt. Die Vorwürfe reichen von Beleidigung über Bedrohung bis hin zur Volksverhetzung.

Polizei und Justiz haben heute in ganz Bayern Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Auch ein Objekt im Landkreis Neu-Ulm stand dabei auf der Liste der Ermittler. Gegen die Beschuldigten wird wegen Hasskriminalität im Internet ermittelt.

Die Aktion soll ein deutliches Zeichen gegen Hasskriminalität in Bayern setzen, heißt es seitens der Polizei und Justiz. In ganz Bayern werden dabei Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 23 Beschuldigte vollzogen. Das Bayerische Landeskriminalamt koordiniert die Einsatzmaßnahmen in Absprache mit der Bayerischen Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden dabei als einzige Fälle in Schwaben zwei Objekte zweier Beschuldigter aus den Landkreisen Neu-Ulm und Oberallgäu unter die Lupe genommen.

Durchsuchungen auch im Kreis Neu-Ulm: Verdächtigen wird Hasskriminalität vorgeworfen

Mehr als zehn Straftatbestände, von Beleidigung über Bedrohung bis hin zur Volksverhetzung, können bei den Taten im Einzelfall erfüllt sein. Die Ermittler betonen, dass Hass und Hetze im Netz keine Bagatelldelikte sind. Die Täter wiegen sich auf Grund der scheinbaren Anonymität des Internets in Sicherheit. Mit Aktionstagen der vergangenen Jahre und auch der Aktion am Mittwoch wollen Polizei und Justiz deutlich machen: Täter werden ermittelt und deren Taten konsequent zur Anzeige gebracht.

Harald Pickert, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes, betont: "Hass im Netz gefährdet die demokratische Gesellschaft! Menschenverachtende Hetze muss konsequent verfolgt und die Verfasser ermittelt werden. Der oft rassistische, antisemitische oder frauenfeindliche Hass ist eine ernste Bedrohung."

Laut Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, dem Hate-Speech-Beauftragten der Bayerischen Justiz, drohen den Tätern erhebliche Geld- oder Freiheitsstrafen. (rjk/AZ)