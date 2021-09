Landkreis Neu-Ulm/Landkreis Günzburg

So denken Erstwähler im Wahlkreis 255 über die Bundestagswahl

Viele junge Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm treten am 26. September zum ersten Mal an die Wahlurne.

Plus Am 26. September dürfen viele junge Menschen zum ersten Mal wählen. Diese Themen bewegen Erstwählerinnen und -wähler aus dem Wahlkreis Neu-Ulm.

Von Julia Greif, Quirin Hönig und Max Sonntag

13 Kandidatinnen und Kandidaten und 26 Parteien stehen im Wahlkreis 255 auf dem Stimmzettel. Viele junge Menschen in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Teilen des Unterallgäus können bei der Bundestagswahl 2021 zum ersten Mal ihre Kreuzchen machen. Doch was sind für diese Erstwählerinnen und -Wähler die relevanten Themen bei der diesjährigen Wahl? Wie informieren sie sich über das politische Geschehen? Wählen sie per Briefwahl oder im Wahllokal? Unsere Redaktionen haben mit einigen jungen Erwachsenen aus dem Wahlkreis gesprochen, die diesen September zum ersten Mal wählen dürfen.

