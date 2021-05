Landkreis Neu-Ulm

15:52 Uhr

Lockerungen: So bereitet sich die Kulturbranche in der Region vor

Plus Sinkt die 7-Tage-Inzidenz unter 100, sind ab Montag wieder kulturelle Veranstaltungen erlaubt. Wie schnell können die Veranstalter im Kreis Neu-Ulm reagieren?

Die Kultur gehört zu den Branchen, die am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Mit der Ankündigung, dass Kinos, Theater und Konzerthäuser ab kommendem Montag wieder öffnen dürfen, zeichnet sich wenigstens etwas Licht am Ende des Tunnels ab. Freilich gelten für diese Öffnungen noch deutliche Einschränkungen: Sie gelten nur bei einer Inzidenz unter 100. Test- und Hygienekonzepte sind selbstverständlich erforderlich. Wie groß ist also dieses Licht am Ende des Tunnels wirklich? Kulturschaffende aus der Region berichten, wie sie mit dieser Ankündigung umgehen.

