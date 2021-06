Landkreis Neu-Ulm

vor 28 Min.

Motorrad und Motorroller: Wie können Unfälle vermieden werden?

Plus Unfälle mit motorisierten Zweirädern enden oft verheerend. Fahrlehrer aus dem Kreis Neu-Ulm geben Tipps, wie man diesen vorbeugt und in brenzligen Situationen reagieren sollte.

Von Maximilian Sonntag

Die warmen Temperaturen treiben momentan viele Menschen an die frische Luft. Egal ob es ein Abstecher an den Badesee oder ein Besuch in der Eisdiele ist: Abkühlung muss sein. Bei dem guten Wetters schwingen sich auch wieder zahlreiche Motorradfans auf ihr Zweirad. Kommt es dabei aber zu Unfällen, hat dies oft schwere Folgen. Diese Tipps geben Fahrlehrer aus dem Kreis Neu-Ulm, um mit einem Motorrad oder Motorroller in brenzligen Situationen – und im besten Fall bereits zuvor – richtig zu reagieren.

