Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

PCR-Pooltests an Grundschulen: So läuft es im Landkreis Neu-Ulm

Plus Gut 40 Grundschulen im Landkreis Neu-Ulm sollen ab jetzt Corona-Pooltests anwenden. Doch längst nicht überall hat die Umstellung bereits stattgefunden.

Von Rebekka Jakob

Sie sollen den Präsenzunterricht an den Grund- und Förderschulen in Bayern sicherer machen: Seit dieser Woche sollen in Bayern die jüngsten Schülerinnen und Schüler mittels PCR-Pooltest auf das Coronavirus getestet werden. Schulleiterinnen und Schulleiter hatten die Pooltests ab Montag als unrealistisch bezeichnet und über zusätzliche Bürokratie und die sehr kurzfristige Vorbereitungszeit geklagt. Nicht überall konnten die Tests deshalb bereits am Montag starten - auch im Landkreis Neu-Ulm hat das nicht an allen Schulen geklappt.

