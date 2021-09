Prozess: Zugedröhnter Mann geht auf Fahrer und Polizisten los

Plus Er schimpfte, spuckte und attackierte Ordnungshüter: Ein Mann aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm muss sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Nicht weniger als neun Polizeibeamte waren nötig, um einen 30-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm festzunehmen, nachdem dieser – barfuß und zugedröhnt – einen Lkw-Fahrer und einen Autofahrer beleidigt, bedroht und gefährdet hatte. Ein Jahr nach der Tat sahen sich die Beteiligten vor dem Amtsgericht Neu-Ulm wieder.