Landkreis Neu-Ulm

vor 7 Min.

So geht es mit dem Impfen im Landkreis Neu-Ulm weiter

Plus 57,9 Prozent der Menschen im Landkreis Neu-Ulm sind bereits zweimal gegen Corona geimpft. Jetzt ändert der Landkreis seine Strategie bei den Impfungen.

Von Rebekka Jakob

Im Landkreis Neu-Ulm steht ein Wechsel bei der Impfstrategie an. Zwei Impfzentren im Landkreis schließen bereits in Kürze. Dafür soll es verstärkt andere Angebote für die Corona-Impfung geben - auch an den Schulen.

