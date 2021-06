Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Wo kann man Erdbeeren pflücken im Kreis Neu-Ulm? So ist die aktuelle Lage

Plus Der kalte Frühling ist schuld: Dieses Jahr hat sich der Start der Erdbeersaison wegen des kalten Frühjahrs verschoben. So ist die Lage im Landkreis Neu-Ulm.

Von Quirin Hönig

In einer Zeit, in der man dank Gewächshäusern und Importen aus dem Süden das ganze Jahr über Erdbeeren genießen kann, macht eine verspätete Ernte in Deutschland kaum einen Unterschied bei der Auswahl im Supermarkt. Aber wer die rote Frucht aus regionalem Anbau schätzt, musste sich dieses Jahr zwei bis drei Wochen gedulden. Die Selbstpflückersaison aus den Feldern der Region hat sich wegen der kalten Frühlingsmonate vom Mai in den Juni verschoben. Allerdings hält sich der Ansturm derzeit in Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

