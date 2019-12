vor 35 Min.

Landkreis ehrt Sportler

Unterallgäuer Vereine können ihre Vorschläge mitteilen

Ob in der Leichtathletik, beim Reiten, Turnen oder Schwimmen: Auch heuer waren Unterallgäuer Sportler bei überregionalen Meisterschaften erfolgreich. Ihre Leistungen will Landrat Hans-Joachim Weirather im Rahmen der Sportlerehrung 2019 würdigen. Stattfinden wird sie am Mittwoch, 1. April 2020. Bis 20. Januar sind die Vereine im Landkreis dazu aufgerufen, dem Landratsamt erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften zu melden. Der Landkreis veranstaltet die Ehrung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landessportverband (BLSV). Geehrt werden etwa Einzelsportler und Teams, die bei schwäbischen, bayerischen oder deutschen Meisterschaften erfolgreich waren.

Ausgezeichnet werden darüber hinaus Fußballmannschaften und Sportler, die in einen bayerischen oder einen deutschen A- oder B-Kader berufen wurden oder die das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbunds mehrfach abgelegt haben.

Die Kriterien sind unter unterallgaeu.de/sportlerehrung zu finden. Zudem können die Anträge heruntergeladen werden,die per E-Mail an alexandra.hoertrich@lra.unterallgaeu.de, oder per Post an das Landratsamt Unterallgäu, Büro des Landrats, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim, geschickt werden können. (az)

