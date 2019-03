vor 34 Min.

Landkreis verleiht Förderpreis für Seniorenarbeit

Der Landkreis Unterallgäu verleiht alle zwei Jahre einen Förderpreis an besondere Seniorenprojekte.

Wer sich mit einem Projekt in der Seniorenarbeit engagiert, kann sich ab April bewerben.

Eine Nachbarschaftshilfe, ein Fahrdienst oder ein gemeinsamer Mittagstisch – im Unterallgäu gibt es viele Projekte, die die Lebensbedingungen älterer Menschen nachhaltig verbessern. Heuer können diese Projekte wieder etwas gewinnen. Denn seit 2013 vergibt der Landkreis im Zwei-Jahres-Rhythmus einen Förderpreis für Seniorenprojekte. Ab 1. April können sich Engagierte melden (Bewerbungsschluss: 31. August). Darauf weist Hubert Plepla von der Seniorenkonzept-Koordinationsstelle am Landratsamt hin. Bewerben kann sich ihm zufolge, wer in der Seniorenarbeit im Unterallgäu aktiv ist – Kommunen, Unternehmen, Organisationen, Verbände, Vereine und Privatpersonen. Das Projekt muss mindestens seit einem Jahr in der praktischen Umsetzung sein.

Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine unabhängige Jury aus Kreistagsmitgliedern und Fachleuten. Der Preis ist mit 6000 Euro dotiert, die für die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der prämierten Projekte gedacht sind. Die Preisverleihung findet im November statt.

Bewerbungsunterlagen und nähere Infos online unter unterallgaeu.de/seniorenkonzept sowie Telefon 08261/995-457. (az)

