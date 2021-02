vor 26 Min.

Langer Weg zur Impfung: 100-jähriger Jedesheimer ist endlich geimpft

Plus Der Corona-Impfprozess läuft in ganz Deutschland noch nicht rund. Das bekam auch der 100-jährige Valentin Mayer aus Jedesheim zu spüren. Worüber er empört ist.

Von Maximilian Sonntag

Das Coronavirus bringt nach wie vor große Teile des gesellschaftlichen Lebens zum Erliegen und kostet weiterhin jeden Tag mehreren tausend Menschen weltweit das Leben. Nun ruhen die Hoffnungen vieler auf den Impfungen. Im Vergleich zu einigen anderen Ländern geht es mit dem Immunisieren hierzulande aber verhältnismäßig schleppend voran. Der Unmut in der Bevölkerung ist zum Teil hoch, wenn Menschen länger auf einen Termin warten müssen. Dies zeigt auch der Fall von Valentin Mayer aus Jedesheim, der bereits 100 Jahre alt ist.

Die gute Nachricht vorweg: Valentin Mayer wurde am Sonntag geimpft. Seine Tochter Hedwig Jutz, die ihn bereits Mitte Januar zur Impfung angemeldet hatte, bekam am vergangenen Freitag unerwartet eine E-Mail, dass ihr Vater schon am Sonntag an der Reihe ist. „Es liegt rund um das Thema Corona-Impfung vieles im Argen“, sagt Hedwig Jutz. Ihr Vater hätte keineswegs als Erster geimpft werden müssen, aber das ganze Prozedere laufe nicht rund und allein der Registrierungsprozess sei schon eine große Herausforderung gewesen.

100-Jähriger aus Jedesheim: Impfvordrängler sorgen für Unverständnis

Beim Versuch, ihren Vater online anzumelden, musste sie sich nach einigen erfolglosen Versuchen Hilfe von einem Verwandten holen. Mit seiner Unterstützung konnte Hedwig Jutz ihren Vater über die entsprechende Webseite für die Impfung registrieren. Auch Bekannte von ihr hätten Schwierigkeiten gehabt, sich oder Angehörige vormerken zu lassen, sagt sie.

Hedwig Jutz ist froh, dass ihr Vater nun endlich einen Termin bekommen und die Impfung gut vertragen hat. Aber auch er selbst sei über den Ablauf sehr sauer gewesen, gerade weil bereits zuvor Menschen das Vakzin erhalten hatten, die nicht an der Reihe waren. Mayers Tochter verweist auf einige öffentlich gewordene Beispiele. So wurden etwa der Augsburger Bischof Bertram Meier und sein Generalvikar Harald Heinrich bereits immunisiert. „Das stößt mir sauer auf, das kann ich einfach nicht verstehen“, sagt Jutz.

Corona-Impfung: Aufforderungen zu Termin nicht erhalten

Ihr Ehemann (72) und Hedwig Jutz (67) selbst gehören beide durch Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Eine Aufforderung zur Impfung erhielten die Eheleute bis heute aber noch nicht. Bekannte aus dem Landkreis Günzburg hätten aber bereits eine solche bekommen, sagt die 67-Jährige. Daraufhin versuchte sie sich und ihren Mann telefonisch zu registrieren: „Dabei wurde ich mit der Bemerkung, wir seien noch nicht an der Reihe, regelrecht abgewürgt“. In ein paar Tagen will sich die zur Risikogruppe gehörende Rentnerin aber erneut telefonisch nach einem Termin erkundigen.

Für die Betroffenen ist es oft schwer zu verstehen, wenn sie lange auf eine Impfung warten müssen, wie der Fall des 100-jährigen Valentin Mayer und seiner Tochter aus Jedesheim zeigt. Dass zum Teil Menschen den Piks bekommen hatten, die eigentlich gar nicht an der Reihe sind, führt zu Unmut, Ärger und Unverständnis gegenüber den Impfvordränglern. Auch wenn Betroffenen dann plötzlich doch spontan und schnell einen Termin bekommen - wie etwa Valentin Mayer - tröstet das nicht komplett über die Probleme hinweg.

