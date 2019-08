„Live im Sperrbezirk“: Das große Finale steht bevor

Plus Die Open-Air-Konzerte in Illertissen feiern ihren Abschluss. Erst gibt es Blasmusik, dann Rock. Viele fragen sich: Wann kommt die Spider Murphy Gang?

Beim Blick in die grauen Regenwolken mochte am Mittwoch zwar noch keine Festivalstimmung aufkommen: Doch spätestens am Samstag soll das Wetter besser sein und der Open-Air-Serie „Live im Sperrbezirk“ ein würdiges Finale ermöglichen. Henning Tatje vom Stadtmarketing gibt sich hoffnungsfroh: „Das wird schon.“ Zum Schluss gibt es Blasmusik und Rockmusik im Doppelpack. „Das wird die Krönung“, freut sich Tatje. Was erwartet die Besucher zum Finale? Wie geht es danach mit „Live im Sperrbezirk“ weiter? Und wann kommt endlich die Spider Murphy Gang? Hier einige Antworten.

Auf das Wetter kommt es an

Wetter: Zu seinen besten Freunden gehört ein Wetterexperte, sagt Tatje. Jener habe genauere Quellen zur Verfügung, als „nur“ die gängigen Apps. Regnet’s am Wochenende oder nicht – in der Sache korrespondiere er derzeit täglich mit dem Bekannten. Spätestens am Samstag um 17 Uhr soll es demnach trocken sein. „Da verlasse ich mich voll und ganz drauf.“ Die Online-Wetterportale habe er trotzdem im Blick.

Vier Wochenenden, neun Bands (im Bild Twive on the Rocks): So lange und so vielfältig wie 2019 war „Live im Sperrbezirk“ in Illertissen noch nie. Bild: Wilhelm Schmid

Drei Konzerte: Zum Finale von „Live im Sperrbezirk“ sind drei Konzerte vorgesehen: Am Freitsg spielen die Jedesheimer Musikanten auf (ab 19 Uhr), am Samstag dann Edelstoff (ab 18 Uhr) und die Välscher (ab 20 Uhr). Pünktlich um 22Uhr ist Schluss, sagt Tatje. Das sei wegen der Nachtruhe unumgänglich. „Ich muss dann den bösen Onkel spielen und Schluss machen.“ Eine Zugabe sei aber trotzdem drin.

Eine Erfolgsgeschichte für Illertissen

Bilanz: Vier Wochenenden mit jeweils zwei Veranstaltungen gehören 2019 zum Programm, erstmals auch Blasmusik. 2017 war die Serie mit zwei Konzerten gestartet, 2018 waren es drei. Die Veranstaltung habe eine Erfolgsgeschichte geschrieben, sagt Tatje. „Sie bringt Leben in die Stadt und das tut Illertissen gut.“ Die Konzerte gäben den Bürgern die Möglichkeit, abends in ihrer Heimatstadt auszugehen und lockten zudem Besucher aus dem Umland an. Auch Gastronomie und Handel profitierten. Es sei gelungen, mit „Live im Sperrbezirk“ eine Marke zu etablieren.

600 bis 700 Besucher hörten den Abendkonzerten im Schnitt zu. Bild: Zita Schmid

T-Shirts: Dazu tragen die T-Shirts mit dem eingängigen Slogan der Open-Air-Konzerte bei. Diese hatte Tatje drucken lassen und trägt sie nun, wann immer er in Sachen „Live im Sperrbezirk“ unterwegs ist. „Ich werde oft darauf angequatscht.“ Auch darauf, wo die Kleidungsstücke denn zu haben seien. Bisher noch gar nicht. Ob sich das ändert? Darüber werde man sich Gedanken machen, sagt Tatje.

Es soll bei vier Wochenenden bleiben

Fortsetzung 2020: Nach dem letzten Konzert werde man im Rathaus Bilanz ziehen, kündigt Tatje an. Er geht davon aus, dass es bei vier Veranstaltungen bleiben könnte. Möglicherweise stehen kleinere Veränderungen bevor: So wurden Sonnenschirme vermisst und der Standort der Bühne steht zur Debatte.

600 bis 700 Besucher hörten den Abendkonzerten im Schnitt zu. Bild: Zita Schmid

Spider Murphy Gang: Über allem steht für viele die Frage, ob tatsächlich einmal die Spider Murphy Gang auf dem Marktplatz spielen wird. Kontakte zu der Band seien geknüpft, sagt Tatje. Sein Problem: Für ein ordentliches Engagement reicht das Budget von „Live im Sperrbezirk“ längst nicht aus. Mehr als die 100 Euro pro Gage pro Musiker dürfen auch die Promis nicht erwarten. Deshalb wolle er versuchen, sie „über die Emotion“ zu packen, sagt Tatje. „Für Musiker geht es ja auch um den Spaß.“ Der könnte bei einem Auftritt bei „Live im Sperrbezirk“ erheblich sein. Immerhin sind die Spiders mit ihrem bekanntesten Song der Namensgeber der Illertisser Konzertserie.

Spider Murphy Gang in der Bimmelbahn

Viele trauen es ihm nicht zu, die Band zu diesen Konditionen in die Vöhlinstadt zu bringen, sagt Tatje. Das sporne ihn umso mehr an: „Ich glaube daran, dass das klappt.“ Vieles werde davon abhängen, wann und wo die Spiders das nächste Mal in der Region spielen. Dass die Band regelmäßig in Senden auftritt, wie kürzlich berichtet worden war, glaubt Tatje nicht. Ein Jubiläumsfest stehe nicht jedes Jahr an. Bei „Live im Sperrbezirk“ bald allerdings schon: 2021 wird die Serie fünf Jahre alt. Falls die Spiders zusagen, wolle er sie mit Auer Bimmelbahn einfahren, sagt Tatje.

Gastronomie: Am Freitag bewirtet eine Musikkapelle die Zuhörer, am Samstag hat das Café am Markt „den Hut auf“, wie Tatje es formuliert. Angekündigt seien Cocktails und Feuerwürste. Die anderen Lokale am Marktplatz seien geöffnet.

Somit steht alles bereit für ein grandioses Finale, sagt Tatje. „Falls nicht noch ein Sturm dazwischenkommt.“

Was bei "Live im Sperrbezirk" bisher geboten war: