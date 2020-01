21:14 Uhr

Lkw steckt in Altenstadt im Bahngleis fest

In Altenstadt ist ein Lkw von einer Straße ins Bahngleis abgekommen und musste aus dem Gleisbett geborgen werden.

In Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) ist am Donnerstagabend ein Lastwagen von der Straße abgekommen, die parallel zur Bahnlinie der Illertalbahn verläuft. Der Fahrer sagte der Polizei zufolge, er sei mit einem Tier kollidiert und habe deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw mit Hebebühne steckt nun im Bahngleis fest und muss geborgen werden. Gegen 21.45 Uhr traf dazu ein Kranwagen ein, die Bergung wird laut Einsatzkräften vor Ort einige Zeit in Anspruch nehmen, da sich der Lastwagen kompliziert verkeilt hat.

Die Bahnstrecke wurde am Abend zwischen Kellmünz und Altenstadt gesperrt. Züge aus Ulm fahren bis Altenstadt und enden dort laut Bahn vorzeitig. Züge von Memmingen enden in Kellmünz und wenden da. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ist zwischen Altenstadt und Memmingen eingerichtet. (wis)

