Männer kehren nicht von Probefahrt mit E-Bikes zurück

Der Inhaber eines Fahrradgeschäfts in Bellenberg wird bei zwei vermeintlichen Kunden misstrauisch. Zurecht, wie sich herausstellt.

Zwei Männer haben in Bellenberg E-Bikes gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, interessierten sich die Unbekannten am Montagvormittag in einem Fahrradgeschäft an der Ulmer Straße für zwei Pedelecs und vereinbarten mit dem Inhaber eine Probefahrt. Als Sicherheit wurde ein Ausweis hinterlegt.

Als die Männer nach längerer Zeit nicht zurückkehrten, wurde der Inhaber misstrauisch und verständigte die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem hinterlegten Ausweis sehr wahrscheinlich um eine Fälschung handelt.

Die entwendeten Pedelecs haben einen Wert im hohen vierstelligen Bereich. Die Männer werden im Polizeibericht wie folgt beschrieben: etwa 20 und 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, einer kräftig, einer schlank. Der Schlanke trug demnach einen roten Pullover, eine graue Jeans und sprach im schwäbischen Dialekt. Der Kräftige soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein und mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

