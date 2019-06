vor 33 Min.

Männer prügeln sich am Vöhringer Bahnhof

Eine Schlägerei zwischen zwei Männern hat sich am Vöhringer Bahnhof ereignet.

Die Polizei ermittelt nach dem handfesten Streit. Die Kontrahenten und eine Frau wurden dabei verletzt.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Donnerstagnachmittag am Vöhringer Bahnhof gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 17.15 Uhr zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren aneinander. Der Streit mündete in eine Schlägerei, im Zuge derer der sich beide leicht verletzten. Eine 28-jährige Frau, die mit dabei war, bekam ebenfalls einige Schläge ab.

In dem Gerangel verlor der 29-Jährige sein Handy und einen 50-Euro-Schein. Nach derzeitigem Sachstand, steckte der jüngere Schläger beides ein und entfernte sich gemeinsam mit der Frau vom Ort des Geschehens, noch bevor die Polizeistreifen eingetrafen. Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden aufgegriffen. Die Durchsuchung des 23-jährigen Mannes führte zu dem entwendeten Handy des Kontrahenten. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:



Themen Folgen