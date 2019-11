09:30 Uhr

Männer stehlen Schnaps in Vöhringer Tankstelle

Zwei Diebe haben in einer Vöhringer Tankstelle zugegriffen.

Zwei Männer haben Alkohol in einer Vöhringer Tankstelle mitgehen lassen. Danach flüchteten sie.

Zwei junge Männer haben am Freitagmorgen zwei Flaschen Schnaps aus einer Tankstelle im Vöhringer Norden mitgehen lassen. Sie flüchteten anschließend in die südliche Richtung. Einen der Diebe, einen 23-Jährigen, griff die Polizei nach eigenen Angaben anschließend in einem nahe gelegenen Wohnblock auf. Vom zweiten Täter fehlt weiterhin jede Spur. Auch das Diebesgut wurde noch nicht gefunden. (az)

